«Sarebbe bello che le grandi compagnie potessero istituire dei bonus per il ricongiungimento familiare, almeno per le festività di Natale e Pasqua. Sarebbe un atto di umanità e di fraternità, a cui è chiamato anche il mondo dell’economia e delle imprese». Lo ha scritto Papa Francesco sulle pagine di «Piazza San Pietro», il mensile che esplora temi di fede, spiritualità e vita quotidiana. Il Pontefice ha risposto a una delle lettere a lui indirizzate mensilmente: è quella di una madre, di nome Santa, originaria di Palermo e con due figli che, per motivi lavorativi, vivono lontani dalla Sicilia. La donna evidenzia, in particolare, il rincaro delle tariffe dei mezzi di trasporto durante le festività e le difficoltà che tale fenomeno provoca nel ritrovarsi in famiglia a Natale o a Pasqua.

«Le famiglie vanno sostenute per stare insieme, godere della reciproca compagnia, accompagnarsi nel cammino della vita, dialogare e cercare insieme la volontà del Signore», ha sottolineato il vescovo di Roma nella sua risposta.

Il Pontefice ha quindi esortato ad aiutare «i giovani e le famiglie a stare insieme, almeno durante le feste, a condividere, contribuendo a creare le condizioni perché ci si possa incontrare, amare e volere bene». Le feste in famiglia, infatti, possono diventare «momenti di felicità unica» e ricordi che generano «serenità e gioia», «fiducia e speranza», perché dimostrano che «il bene e l’amore sono possibili sempre e che c’è un Amore più grande che ci aspetta e ci perdona».

Nessuna intelligenza artificiale, ha aggiunto il vescovo di Roma, potrà mai riprodurre «la grazia» di vivere con i propri familiari «l’esperienza dell’amore di Dio», esplicitata anche da gesti semplici come quello della forchetta usata «per sigillare i bordi di quei panzerotti fatti in casa con le nostre mamme o nonne».

Allo stesso tempo, nella sua risposta Papa Francesco ha rimarcato che la tecnologia, quando si è lontani, può aiutare i giovani e i loro genitori a «pregare insieme a distanza, confrontarsi con la Parola di Dio e crescere nella comunione», così da supportarsi «anche nel cammino di fede».

Nel numero di aprile del mensile, dedicato al tema “Pasqua tra sofferenza e speranza”, è presente anche un ampio reportage su Carlo Acutis, il giovane “evangelizzatore del web” che sarà canonizzato domenica 27, e un approfondimento sul coincidente Giubileo degli Adolescenti, in programma dal 25 al 27 aprile. Non mancano, inoltre, il ricordo di san Giovanni Paolo ii, nel ventennale della scomparsa avvenuta il 2 aprile 2005, e un focus sulla Solennità della Pasqua nei teatri di guerra e disperazione del mondo. Infine, l’editoriale del cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica Vaticana e vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, intitolato “La risurrezione di Gesù. Esperienza di speranza, rinascita e compimento dell’amore”.