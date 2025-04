MethaneSat: la tecnologia che “fiuta” le perdite in tutto il pianeta

di Gabriele Renzi Nella difficile lotta al cambiamento climatico, vera sfida di questa fase dello sviluppo umano, innovazione e tecnologia giocano un ruolo sempre più importante. Se infatti l’impulso per una transizione ispirata dai principi dell’ecologia integrale non può che partire da una presa di coscienza politica e sociale e da un forte desiderio di cambiamento, spetta al progresso tecnologico definire gli strumenti che possono rendere questa transizione il più rapida, giusta ed efficace possibile. Uno degli ambiti di ricerca e sviluppo più promettenti in questo senso è quello delle attività legate al monitoraggio satellitare. Anche grazie alle innovazioni del data mining e dell’intelligenza artificiale, che offrono oggi delle possibilità di elaborazione inimmaginabili fino a pochi ...

