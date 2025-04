di Lorena Crisafulli Parte dall’Area Marina Protetta di Ustica in Sicilia, “MedCoral Guardians”, il primo progetto pilota avviato dalla Fondazione Marevivo per preservare i coralli del Mediterraneo e diffondere una maggiore consapevolezza ambientale sull’importanza di questi organismi, preziosi per l’ecosistema marino. Resistenti a ben cinque estinzioni, i coralli sono tra gli animali più antichi del Pianeta, ma la loro sopravvivenza è oggi sempre più minacciata dai cambiamenti climatici e dalle attività antropiche. Negli ultimi decenni, infatti, circa il 50% delle barriere coralline del mondo è stato distrutto o fortemente compromesso e lo stesso sta accadendo nel Mar Mediterraneo, culla di coralli preziosi poco conosciuti. Tra questi, la Cladocora caespitosa, una specie tipica del Mare nostrum, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI