di Francesco Ricupero Vulcanica, allegra, dolce, tenace. Per tanti anni è stata una figura famigliare soprattutto per gli appassionati di calcio. La domenica, quando la sua squadra del cuore giocava all’Olimpico, lei era lì, seduta in tribuna con la sciarpa al collo, a tifare per la sua Lazio. Suor Paola (nata Rita D’Auria) originaria di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, appartenente alla congregazione delle suore Scolastiche francescane di Cristo Re, è morta, martedì sera, dopo una lunga malattia. Aveva 77 anni. Arrivata a Roma quando aveva 20 anni, il suo volto era diventato noto per le sue ospitate televisive, in particolare alla trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Fabio Fazio. E, appunto, proprio questa sua popolarità mediatica le ha consentito di dare concreto sostegno a ...

