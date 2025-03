Nelle chiese che ricordano san Francesco da Paola

di Gianluca Giorgio San Francesco da Paola è conosciuto come uno dei grandi santi della storia. Scomparso il 2 aprile 1507 presso il castello di Plessis-les-Tours, in Francia, il nome dell’eremita è noto per la grande vicinanza al mondo dei piccoli e dei semplici. Nato nel 1416 a Paola, in Calabria, il suo esempio è unico e di grande attualità. Vissuto in un contesto, storico e politico, complesso riformò il mondo guardando alla propria vita. Scelse la semplicità e la povertà come gli strumenti più idonei per accostarsi al mistero di Dio. Una vita fatta di lavoro e preghiera nella quale brilla un fortissimo amore al Cristo. Fondatore dell’ordine dei Minimi, l’esempio del Poverello di Assisi al quale fu sempre devotissimo fu da lui vissuto con grande autenticità ed ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI