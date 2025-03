Uno strumento utile a fornire gli strumenti per un’adeguata e aggiornata preparazione teologica, spirituale, pastorale e giuridica alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione: sono le finalità del corso della Penitenzieria Apostolica sul Foro interno che, giunto alla xxxv edizione, inizia oggi pomeriggio, lunedì 24 marzo. I lavori, che proseguono fino a venerdì 28, si svolgono in modalità mista, in presenza — presso la basilica romana di San Lorenzo in Damaso, annessa al Palazzo della Cancelleria — e da remoto, per quanti si sono iscritti sul sito www.penitenzieria.va.

Rivolti principalmente a sacerdoti e candidati prossimi agli Ordini sacri, gli incontri si aprono con la lectio magistralis tenuta dal cardinale Penitenziere maggiore Angelo De Donatis sul tema «Giubileo: un cammino di misericordia, speranza e conversione per tutti». Segue, tra gli altri, un intervento del vescovo reggente Krzysztof Józef Nykiel, su “Il modus agendi della Penitenzieria Apostolica nel trattare le questioni di sua competenza”. La giornata di domani sarà dedicata alle riflessioni, tra le altre, di monsignor Giacomo Incitti, prelato canonista della Penitenzieria Apostolica, concernenti “Il sigillo sacramentale e il segreto. Il rapporto tra foro interno e foro esterno”; mercoledì 26 il programma pomeridiano prevede gli interventi di don Marco Panero e del gesuita Jaime Emilio González Magaña, rispettivamente prelato consigliere e prelato teologo della Penitenzieria.

Giovedì 27 la giornata sarà aperta da una lezione del gesuita Massimo Marelli, della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, cui seguiranno altri interventi e il saluto finale del Penitenziere maggiore. La celebrazione penitenziale in San Lorenzo in Damaso venerdì 28, alle 10, concluderà il corso.