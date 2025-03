San Francesco, Northrop Frye e compare Turiddu

Anticipiamo uno stralcio della relazione che Pietro Gibellini (critico letterario, già ordinario di Letteratura italiana a Ca’ Foscari, Venezia) pronuncerà il prossimo 27 marzo presso la Facoltà teologica di Sicilia, a Palermo, nell’ambito della serie di incontri «Il grande codice. Riscritture delle Scritture», coordinati da Massimo Naro. La lezione, intitolata «Spada a doppio taglio: letteratura e Bibbia, Bibbia è letteratura» sarà introdotta da Nicole Oliveri. di Pietro Gibellini La Bibbia è stata, è e sarà un nutrimento vitale per la poesia e, più in generale, per la letteratura. Quello che Northrop Frye chiamò il Grande codice e Roberto Calasso il Libro dei libri non ha alimentato solo importanti opere religiose, ma anche non pochi ...

