di Giuliano Giulianini Fino a poco tempo fa di terre rare si sentiva parlare soltanto come materie prime per la produzione di tecnologie d’avanguardia, in particolare per la transizione ecologica: pale eoliche, motori elettrici, chip e batterie in generale. Poi le trattative per lo sfruttamento dei giacimenti ucraini di queste risorse, sono diventati cruciali per mediare un cessate il fuoco con i russi. Da quel momento. nel lessico dei media e dei politici. è comparsa l'espressione “accordo sulle terre rare”, elevandole da materie prime di interesse prettamente economico ad ago della bilancia tra guerra e pace. Per la scienza sono 17 elementi di quella tavola periodica di Mendeleev — chimico russo dell'800 — che ogni scolaro ha studiato tra i rudimenti della chimica. Se nella memoria di una persona comune sono rimasti con ...

