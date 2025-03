È morto domenica 16 marzo, al policlinico Gemelli di Roma, lo storico Lucio Villari. A darne notizia sui social è stato il nipote Francesco: «L’ultima colonna portante della nostra famiglia ci ha lasciati a poche settimane dalla scomparsa dell’amata sorella (...). È giusto che ora si celebri Lucio Villari, uno dei più grandi intellettuali del dopoguerra, ma per noi è la perdita di un affetto insostituibile (...). Ci resteranno l’onore di averlo avuto vicino e l’onere di essere all’altezza del suo ricordo». Nato nel 1933 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, Villari è stato docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, in particolare sulle idee e sulla vita sociale del ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI