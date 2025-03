La Croce dei ragazzi

di Igor Traboni Una grande croce di legno sta attraversando tutte le valli del Trentino per il pellegrinaggio giubilare dell’arcidiocesi di Trento che andrà avanti fino a dicembre considerata la vastità di questa Chiesa e del suo territorio (quasi 500.000 abitanti, 450 parrocchie, circa 600 tra sacerdoti e religiosi, 350 suore). Una croce dai mille significati nel legno che la compone e nelle mani che l’hanno realizzata ovvero quelle degli studenti di due classi del secondo anno della “scuola del legno” di Tesero, un istituto che prepara i ragazzi a conseguire un diploma professionale che consente loro di poter lavorare in tutta la filiera del legno e dell’arredo. «Questa iniziativa — spiega don Mattia Vanzo, 35 anni, delegato dell’area Annuncio e sacramenti dell’arcidiocesi — l’abbiamo presa dopo aver saputo che per ...

