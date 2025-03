Cinquantamila atleti, di oltre 120 Paesi, manderanno un saluto di vicinanza a Papa Francesco domani mattina, domenica 16 marzo, alle 8, subito prima della partenza della Maratona di Roma in via dei Fori Imperiali, davanti al Colosseo.

«Lontano dagli occhi dallo scorso 14 febbraio ma non dal cuore»: ecco il messaggio che il mondo dello sport condivide, insieme ad Athletica Vaticana, con e per il Pontefice. E così per 42 secondi — uno per ogni chilometro della gara — ogni atleta, allenatore, dirigente sportivo, tifoso farà la propria preghiera, rivolgerà il proprio pensiero di vicinanza, la propria testimonianza e il proprio saluto a Francesco.

«Un grande abbraccio della Maratona di Roma al vescovo di Roma e speriamo possa “sentirlo” nella sua stanza al policlinico Gemelli: siamo con il Papa!» dicono gli organizzatori.

Alla vigilia stasera, alle 18, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli in Campidoglio, sarà celebrata la Messa del maratoneta e dello sportivo.