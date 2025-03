di Giada Aquilino Un’infanzia fatta di «pietre da frantumare», «scuola da frequentare», «cibo da provvedere». È quella vissuta tra fatica e povertà dai bambini spaccapietre del Benin, la cui condizione si fa «carne viva» nel libro Lazare — Sogni di un concasseur (Roma, Castelvecchi Editore, 2024, pagine 123, euro 16,50) di don Ennio Stamile, parroco di San Paolo Apostolo a Praia a Mare, e presidente dell’associazione di volontariato “San Benedetto Abate”, da lui fondata nel 2007, che opera in Calabria e in Africa. «Ho conosciuto Lazare due anni fa, quando aveva 13 anni, nel corso di un viaggio che — ricorda il sacerdote in una conversazione con i media vaticani — per l’associazione ci aveva portati anche al monastero dei cistercensi di Kokoubou, dove ho avuto occasione ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI