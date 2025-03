Dalle fattorie antiviolenza ai fiori da mangiare per arricchire ricette e cocktail è in atto nei campi una vera e propria rivoluzione rosa, con le nuove contadine divenute sempre più cardine di un settore per lungo tempo considerato prerogativa maschile, portando un contributo decisivo dal punto di vista della sostenibilità, della solidarietà e dell’innovazione di prodotto. Lo rileva un’analisi di Coldiretti diffusa in occasione dell’8 marzo. Tra imprenditrici agricole e occupate, sono oltre mezzo milione le donne impegnate oggi nelle campagne, una presenza — segnala l’organizzazione agricola — diffusa in tutto il territorio italiano. Secondo i dati del Registro delle Imprese, la regione — aggiunge Coldiretti — con il maggior numero di imprese femminili in assoluto è la Sicilia davanti a Puglia e ...

