Dai tagli ai fondi internazionali allo sviluppo gravi ripercussioni sui progetti per i più bisognosi

di Federico Azzaro I tagli agli aiuti internazionali allo sviluppo interrompono un lavoro essenziale in un momento in cui le esigenze dei bambini nel mondo non sono mai state così alte. È l’allarme lanciato da Save the Children, preoccupata per l’impatto sulle sue attività in oltre 40 Paesi — in Africa, Asia, America Latina, Europa e Medio Oriente — colpiti dall’improvviso blocco dei finanziamenti da parte del governo degli Stati Uniti. Un taglio che rappresenta una minaccia concreta per i programmi di salute, nutrizione ed istruzione a favore di milioni di bambini e bambine. A causa dei tagli, riferisce Save the Children, saranno chiuse le operazioni in Sri Lanka, Polonia, Brasile, Georgia e Liberia. Si prevede inoltre, che i tagli comporteranno anche la perdita di migliaia di posti di lavoro per gli operatori ...

