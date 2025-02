Ricordi emersi dai fondali

di Paola Petrignani Si tratta del tentativo di una riappropriazione. La riappropriazione di un’infanzia ormai perduta, e che il tempo si è portata via insieme ai luoghi e alle persone, trasformando il villaggio minerario poco fuori la città di San Giovanni Rotondo, in Puglia, in una serie di case e ambienti semi abbandonati tra la polvere dei ruderi e le fronde ormai smagrite degli eucalipti. Tra i fantasmi dei minatori che una volta scendevano giù nel ventre della terra, e l’immagine ancora impressa di quelle farfalline azzurre e bianche che da bambino sembravano aver colonizzato l’area, e che ora appaiono invece estinte, forse nemmeno mai esistite. Rinascita del poeta Claudio Damiani (Roma, Fazi, 2025, pagine 156, euro 18) è quindi la storia – se di “storia” si può pur sempre parlare – della ...

