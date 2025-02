Il fine vita non diventi un tema politicamente orientato e non venga sottoposto «a polarizzazioni o giochi al ribasso», perché «primo compito della comunità civile e del sistema sanitario è assistere e curare, non anticipare la morte». È quanto si legge in una nota della presidenza della Conferenza episcopale italiana (Cei), diffusa ieri, che fa seguito all’approvazione della legge regionale toscana che regola il suicidio medicalmente assistito. La Toscana, infatti, ha provveduto in autonomia a rispondere alle questioni sollevate dalle sentenze della Corte costituzionale, in cui i giudici sollecitavano a legiferare in tema di fine vita. La suddetta norma ha suscitato profonda preoccupazione, tant’è che il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI