Cara acqua, buon 2025

di Dorella Cianci Come ha detto Vandana Shiva, attivista politica e scrittrice indiana: «L’acqua è la matrice della cultura, la base della vita». In arabo, in urdu e in indostano si chiama ab, radice che rimanda alla prosperità. Scrive ancora Shiva: «L’acqua è sempre stata al centro del benessere materiale delle società di tutto il mondo. Oggi, purtroppo, è in pericolo, benché il pianeta sia fatto per due terzi di acqua. Questa crisi è la dimensione più grave e pervasiva (anche se apparentemente meno visibile) della devastazione ecologica della Terra». Prima Robin Clarke, alla fine degli anni Novanta, nel libro Water, poi Marq De Villiers, agli inizi del 2000, con il saggio Water, the Fate of Our Preciuos Resource avevano indicato il 2025 come un anno ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI