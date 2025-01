di Simone Caleffi Virgilio Avato, autore con Marcello Spoletini di Una vita per l’ecumenismo (MartinaEdizioni, Bologna, 2024, pagine 228, euro 22), esprime una fede che è al contempo tipica dell’oriente e totalmente romana. Poliedrico divulgatore storico, il protagonista di questo libro è lo stesso Avato. Nato in un piccolo paese di tradizione arbëreshë (il nome che si dà ai Greco-Albanesi d’Italia) della Calabria, il 5 agosto 1944, ben presto si trasferisce, per la sua formazione, nel seminario dell’abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata, fondata nel 1004 da san Nilo da Rossano. In quel tempo iniziale della sua avventura, al giovane non sono nemmeno note le divisioni che la cristianità ha dovuto subire durante la sua storia quasi bimillenaria, anche perché si trova in un ...

