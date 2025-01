Il voto dell’America profonda

di Chris Griswold* America: il nome evoca parole come “indipendenza”, “opportunità” e “libertà”. Sono ideali cari a molte persone nel mondo, proprio come lo sono agli americani. Ma se gli osservatori internazionali vogliono comprendere che cosa sta avvenendo nella politica americana e perché Donald Trump è ritornato alla Casa Bianca, può essere utile sapere che l’élite della politica, dell’economia e degli affari statunitense spesso non si è preoccupata di domandare che cosa queste parole significano per gli americani della classe operaia e le loro famiglie. Questa mancanza spiega tante cose. All’opposto, i ricercatori Amber e David Lap, con sede in Ohio, si preoccupano di porre simili domande. In un’indagine del 2023 hanno riscontrato un’opinione sfumata sull’ideale americano ...

