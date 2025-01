di Antonella Palermo Alla speranza si sono aggrappati per oltre mezzo secolo, i siriani. Alla speranza continuano ad aggrapparsi perché delicatissima è la fase di transizione socio-politica. A confermarlo è Eva Ziedan, una laurea a Damasco e un dottorato all’Università di Udine in archeologia. Originaria di Salamiyeh, nella Siria centrale, attualmente è specialista in tutela del patrimonio culturale e sviluppo comunitario soprattutto nelle aree di conflitto. Prima di trasferirsi alcuni anni a Beirut per poi rientrare in Italia dove ora vive, è stata mediatrice culturale per le Acli. L’emergenza umanitaria siriana l’ha vista collaborare ad alcuni progetti a livello internazionale; ora le sue energie si concentrano sulla ricerca e la messa in pratica di modalità per gestire ...

