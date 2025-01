di Matteo Frascadore Nessuna luce in fondo al tunnel della grave siccità nello Zimbabwe. Solo quella del sole che continua a inaridire terreni e a valorizzare ogni goccia d’acqua a disposizione. Lo Zimbabwe soffre ancora i danni causati dal fenomeno atmosferico noto come El Nino, che negli ultimi mesi ha scatenato importanti conseguenze legate alla siccità. Uno su tutti la riduzione dell’accesso al cibo: si è stimato che metà della popolazione zimbabwese abbia sofferto la fame a causa dell’indisponibilità di risorse. Sopratutto il mais, le cui piantagioni hanno sofferto in larga scala la siccità. «Sicuramente queste condizioni hanno aumentato la fame nello Zimbabwe, un Paese che di suo sta già vivendo una situazione politica che ha aggravato molto questa situazione» ha ...

