«Non c’è niente come un sogno per creare il futuro». Partendo dalle parole di Victor Hugo, dal 23 al 26 gennaio torna per il secondo anno a Parma Mi prendo il mondo, manifestazione ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con la Città di Parma, il sostegno di Fondazione Cariparma e il patrocinio dell’Università di Parma. Tra gli ospiti, Nadeesha Uyangoda — nata a Colombo (Sri Lanka), in Italia dall’età 6 anni e autrice di Corpi che contano (66thand2nd) — del cui intervento anticipiamo alcuni stralci. di Nadeesha Uyangoda Nonostante la lunga storia di intrecci tra sport, corpo e razza, la dimensione politica dello sport viene raramente riconosciuta. In quello splendido libro che è Beyond a Boundary, Cyril Lionel Robert James si chiede che ...

