Washington, 13. Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha conferito a Papa Francesco la Presidential Medal of Freedom with Distinction, la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile della nazione. Lo ha comunicato lo stesso leader democratico direttamente al Pontefice in una telefonata l’11 gennaio. Com’è noto i due avrebbero dovuto vedersi di persona venerdì 10, in Vaticano, ma l’emergenza incendi a Los Angeles ha fatto annullare tuttavia il viaggio di Biden in Italia. Il presidente Usa ha quindi consegnato l’onorificenza al nunzio apostolico a Washington, Christoph Pierre. Nella motivazione dell’onorificenza si legge che: «Da giovane, Jorge Bergoglio ha cercato una carriera nella scienza prima che la fede lo conducesse a una vita con i gesuiti. Per decenni, ha servito i senza ...

