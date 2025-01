La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, ha deliberato lo stanziamento di circa 800mila euro per la programmazione dei lavori di riqualificazione di vani interni ed esterni di 5 edifici di Ater Roma, nell’ambito del Piano di Zona “Pineto”. «Tale decisione risponde a una specifica richiesta di Ater Roma dello scorso mese di novembre, con la quale si chiedeva un finanziamento integrativo rispetto alle risorse già stanziate per la riqualificazione energetica del “Piano di Zona 65”, nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica», ha dichiarato l’assessore Ciacciarelli. «Il nostro obiettivo è quello di garantire un pieno completamento dell’intervento riferito al piano ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI