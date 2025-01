In Etiopia si dovrebbero tenere tra il 2025 e il 2026 le elezioni generali, un appuntamento cruciale per il Paese del Corno d’Africa. La data non è stata fissata, ma l’appuntamento è decisivo per la stabilità politica e sociale per un Paese che si trova a un bivio tra riforme democratiche e tensioni persistenti. Le elezioni rappresentano il primo grande banco di prova per il presidente Taye Atske Selassie, eletto nel 2024, e per il primo ministro Abiy Ahmed, che guida il Paese dal 2018. Il governo ha promesso elezioni libere e trasparenti, ma il clima politico resta segnato da divisioni etniche, crisi economica e la recente guerra nel Tigray, che ha lasciato profonde ferite nel tessuto sociale. «Per un trentennio — spiega Luca Puddu, docente di Storia e istituzione africane nell’Università di Palermo —, ...

