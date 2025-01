Gli elettori delle Filippine si recheranno alle urne, il prossimo 12 maggio, per le elezioni generali che comporteranno il rinnovo di tutti i seggi della Camera dei deputati e di un terzo degli scranni del Senato. Le consultazioni si svolgeranno, come avviene negli Stati Uniti, a metà mandato del capo dello Stato in carica e determineranno la capacità del presidente Ferdinand Marcos Jr. di implementare la propria agenda politica nel corso dei prossimi anni. Le elezioni di metà mandato tendono a rafforzare il controllo del capo dello Stato sul parlamento ed i sondaggi, normalmente molto accurati, indicano che i candidati vicini a Marcos Jr. potrebbero aggiudicarsi nove-dieci seggi senatoriali su dodici. I rapporti tra Marcos Jr. e la vice-presidente Sara Duterte sono ai minimi termini da mesi, segnati da minacce ...

