Serve collaborazione internazionale per capire e governare l’Intelligenza Artificiale

Lunedì 16 dicembre 2024, il Santo Padre Francesco ha incontrato una delegazione di alcuni Istituti bancari italiani: occasione per riflettere sulle potenzialità e sulle contraddizioni dell’economia e della finanza attuale. Intesa come teoria scientifica di gestione corretta e coerente delle risorse, sia economico-finanziarie che ambientali, umane ed etico-sociali, la scienza economica affronta in maniera ricorrente la questione della proprietà privata dei mezzi di produzione e dei beni, sia quelli della persona e delle società, che quelli del suolo e del sottosuolo. È ben noto che il termine originale economia deriva dal greco oiko-nomia, composto di oikos (termine che deriva dal verbo oikèo che significa abitare, amministrare, mettere ordine, distribuire) relativo soprattutto alle cose ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI