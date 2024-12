Miguel Ángel Cabello Almada

vescovo di Villarrica del Espíritu Santo



Nato il 4 settembre 1965 a Piribebuy, dipartimento di Cordillera, è stato ordinato sacerdote il 15 settembre 1991, incardinandosi nella diocesi di Caacupé. Ha svolto gli studi di Filosofia e Teologia presso il Seminario maggiore nazionale di Asunción, conseguendo la licenza in Scienza pastorale. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: responsabile del Santuario Dulce Nombre de Jesús, Piribebuy (1991-1994); formatore presso il Seminario propedeutico nazionale di Villarrica (1994-1995); vicario pastorale, assessore della pastorale vocazionale e docente presso l’Istituto Superiore di Teologia (1985-2005); vicario parrocchiale della Inmaculada Concepción, Tobati (1998-2000); vicario parrocchiale della Niño Jesús, Primero de Marzo (2000-2005); dottorato in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma; servizio pastorale nella diocesi suburbicaria di Palestrina (Italia); responsabile della parrocchia Dulce Nombre de Jesús, Piribebuy (2009-2012); direttore spirituale del Seminario propedeutico nazionale di Caacupé e professore di Teologia dogmatica presso l’Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (2009-2013). L’11 luglio 2013 è stato nominato vescovo di Concepción e ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 15 settembre successivo. In seno alla Conferenza episcopale del Paraguay è stato: presidente della commissione dottrinale; responsabile del coordinamento nazionale di Pastorale familiare; membro della commissione per il Seminario maggiore nazionale; collaboratore di quella per la Protezione di minori e adulti vulnerabili; delegato alle Sessioni della xvi Assemblea generale del Sinodo.