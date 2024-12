Completato il progetto di accessibilità della basilica di Aquileia

Ad Aquileia si è compiuta una rivoluzione. La basilica patriarcale dedicata alla Vergine e ai santi Ermacora e Fortunato che si trova in questa città del Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, è diventata a tutti gli effetti un emblema di accoglienza, inclusione e accessibilità. Fondata pochi anni dopo l’entrata in vigore dell’editto di Costantino del 313 che concesse la libertà di culto, la basilica dalle forme romanico-gotiche, patrimonio dell’Unesco, d’ora in poi potrà essere visitata senza problemi anche dalle persone diversamente abili. In una dettagliata conferenza stampa, è stata presentata la conclusione di un progetto innovativo voluto dalla Società per la conservazione della basilica di Aquileia (So.co.ba) al quale ha contribuito anche la Regione. Obiettivo, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI