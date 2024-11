All’udienza generale di mercoledì 27 novembre, in piazza San Pietro, erano presenti i seguenti gruppi.

Da diversi Paesi: Suore del Preziosissimo Sangue; Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento.

Dall’Italia: Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: San Marco, in Castelbellino; Vergine del Santissimo Rosario, in Borgo Faiti di Latina; Santa Lucia in Ognina e San Marco, in Catania; Santuario di San Rocco, in Grisolia; Santuario di Maria Santissima Addolorata del Romitell0, in Borgetto; Associazione Giovanni Paolo ii , di Bisceglie; Associazione Vittime di violenza e discriminazione; Associazione sportiva All stars united, di Maratea; Associazione gruppi di preghiera della Divina Misericordia della Diocesi di Nola; Associazione Daltrocanto, di Salerno; Associazione Zampognari, di Arconate; Partecipanti alla Campagna “Come un’onda contro la violenza sulle donne”; Azienda Profilumbra Gruppo Borgnini, di Valfabbrica; Gruppo Commercialisti del Bergamasco; Casa-famiglia Regina Elena, di Messina; Centro Azzurro, di Occhiobello; Gruppo Unitalsi Emiliano-Romagnolo; Volontari della Fratellanza popolare, di San Vito dei Normanni; Volontari della Croce verde, di Vicenza; Banda Armelis, di Collarmele; Rotary club, di Bisceglie e Andria; Gruppo Fidapa, di Andria e San Ferdinando di Puglia; Coldiretti, di San Ferdinando di Puglia; Vespa club, di San Ferdinando di Puglia; Liceo Cartesio, di Giugliano in Campania; Istituto Mascolo-de Curtis, di Sant’Antonio Abate; Scuola Grandi, di Lecce; Scuola materna parrocchiale, di Corbetta; Convitto Colletta, di Avellino; Istituto Dell’Aquila-Staffa, di San Ferdinando di Puglia; Istituto Oriani-Tandoi, di Corato; Istituto Fermi-Nervi-Cassandro, di Barletta; Istituto Tattoli-de Gasperi, di Corato; Istituto Garibaldi-Leone, di Trinitapoli; Istituto Iannuzzi-Di Donna, di Andria; Gruppi di fedeli da Licata, Marostica, Cetara.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Repubblica Ceca; Slovacchia; Slovenia; Croazia.

De France: Collège Saint-Michel des Batignolles; Collège de Sainte Croix, de Neuilly.

Du Benin: groupe de pèlerins du Diocèse de Djougou.

From Australia: Students and staff from the following: Australian Catholic University, Rome Campus; Mazenod College, Mulgrave, Victoria.

From Israel: Pilgrims from the following parishes: St. Elias, Shefa’amer; St. Anthony of Padua, Tel Aviv.

From Malaysia: Pilgrims from St. Francis Xavier Church, Petaling Jaya, Selangor.

From the Philippines: Pilgrims from the Archdiocese of Capiz, Roxas City.

From South Korea: A delegation of representatives of christian confessions.

From the United States of America: Pilgrims from St. Gianna Beretta Molla Parish, Denver, Colorado; Pilgrims from Houston, Texas; Students from St. John’s University, New York, New York; A group of students from St. John the Baptist Catholic High School, Beloit, Kansas, and from the Scuola Pontificia Pio ix, Rome.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppe aus: St. Maria Friedenskönigin, Cottbus; Eining.

Aus der Provinz Bozen — Republik Italien: Bäuerinnenorganisation, Feldthurns.

Aus Dänemark: Deutsche Schule Sankt Petri, Kopenhagen.

De diferentes Países: Asociación Latinoamericana de sistemas privados de salud de Latinoamérica y Centroamérica-alami.

De España: Instituto Antonio Machado, de Alcalá de Henares; Colegio Monte Tabor Schoenstatt, de Pozuelo de Alarcón; Colegio Salesiano María Auxiliadora, de Mérida.

De México: Instituto Naciones Unidas, de Monterrey.