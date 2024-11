«Lasciateci sognare!» furono le parole pronunciate dal cardinale Carlo Maria Martini in un suo discorso alla città di Milano e che Marco Beck ricorda a un certo punto in uno dei racconti che compongono Con l’occhio che sogna (Pasturana, Puntoacapo, 2024, pagine 268, euro 20). Migliore invocazione, epigrafe e viatico non potrebbe esserci per un lettore che si addentri nelle pagine di Beck che si presentano, subito, come una serie di sguardi, visioni, sogni a occhi aperti su vicende diversissime ma tutte dense di interrogativi, di profonde riflessioni. Protagonisti più diversi non potrebbero essere: un professore poeta che non è stato mai un vincente ma va in Liguria perché finalista in un premio letterario; un incontro a Londra tra un padre che lì vive e lavora e la figlia in breve visita che ...

