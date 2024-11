La meta è una terra di pace, costruita sulla giustizia. Una terra che esisterà se ci metteremo lo zaino in spalla e faremo la fatica di camminare alla sua ricerca, ascoltare e ricordare per chilometri e chilometri. Il cammino di Sant’Anna di Stazzema — Monte Sole, (al momento 182 chilometri fra Toscana ed Emilia Romagna, percorribile ed attrezzato da settembre 2025) segue, e rivive, le tracce dell’avanzata omicida della sedicesima divisione Reichfuhrer ss nel ‘44, dalla Versilia alla provincia di Bologna. Di strage di civili in strage di civili, oltre mille morti — malcontati per difetto — in circa cinquanta giorni di marcia. In quei giorni la linea gotica, fortificazione in frenetica costruzione dal Tirreno all’Adriatico, era confine del Terzo Reich morente. Lungo il fronte, pressato dagli alleati fermi all’Arno, i ...

