Occorre strappare la morte alla cronaca. Lo fa mirabilmente quella narrazione che più di ogni altra ci introduce al cristianesimo nascente. Luca, medico secondo la tradizione, tratta la morte e la vita non come fatti nudi, puntuali, ma come processi trasformativi personali e comunitari. Gli Atti degli Apostoli — così chiamiamo il secondo volume della sua testimonianza — sono dinamismo puro: azione, appunto. Si direbbe: il contrario della morte. Eppure, una croce e un sepolcro sono l’epicentro della vita nuova che risveglia dal sonno una persona dopo l’altra, fino a giungere — impossibile incatenarla — al cuore del mondo. Solo una scienza morta può illudersi di ridurre la morte a un dato. Quando è umana, ogni chiusura di una vita è apertura e interrogativo. A morire, infatti, non è un oggetto: le ...

