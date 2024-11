Il 2024 ha visto celebrarsi il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani. Nato a Zelbio (Lecco) il 15 agosto 1824, milanese di adozione, sacerdote, geologo e patriota, è forse il massimo esponente di quella “scuola” cresciuta al pensiero di Antonio Rosmini (1797-1855). Come in Alessandro Manzoni, enorme fu la devozione che Stoppani nutrì per il roveretano: non lo conobbe di persona, ma le sue dottrine gli vennero insegnate nei seminari milanesi dall’altrettanto noto sacerdote e scienziato Alessandro Pestalozza. Fin dalla primizia del sacerdozio (1848), agli albori del patrio Risorgimento, Stoppani riconobbe in Rosmini colui che realizzava le ispirate parole del Manzoni: «Religione e patria sono due grandi verità, anzi, in diverso grado, due verità sante; e ogni verità può spiegar ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI