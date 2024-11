“Pace con la natura”. Il claim che ha accompagnato la Cop16 sulla Biodiversità presuppone l’esistenza di un conflitto tra uomo e ambiente. Effettivamente un conflitto c’è, innescato in maniera unilaterale da chi ha confuso il suo ruolo di custode del Creato con quello di padrone. L’Amazzonia è emblema di questo paradosso. Terra di popolazioni che nella biodiversità crescono e di biodiversità vivono, in un rapporto simbiotico troppo spesso spezzato in nome del progresso e di uno sviluppo che alla cura della Casa Comune ha anteposto quella dell’interesse di pochi. Ne abbiamo parlato con Rafael Padilha Dos Santos, professore nei corsi di master e dottorato in Scienza Giuridica presso la Faculdade Católica di Rondônia in collaborazione con l'Universidade do Vale do Itajaí. Quella di ...

