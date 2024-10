Roma, 15. Con un volo proveniente da Beirut sono sbarcati questa mattina all’aeroporto di Fiumicino 51 rifugiati siriani che risiedevano in alloggi precari nella capitale libanese, a Saida e nei campi profughi della Valle della Bekaa, zone interessate attualmente dalla guerra in Libano. Il loro arrivo è stato reso possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo in Italia, solo dal Libano, tremila persone. Complessivamente in Europa con i corridoi umanitari sono giunti oltre 7.700 rifugiati. I nuclei familiari, tra cui alcune donne sole con minori, saranno accolti in diverse regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, ...

