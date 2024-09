Nel 1978 è stato il più giovane deputato di Francia, nel 2024 è il più anziano primo ministro della Quinta Repubblica. Sabato sera è nato il nuovo governo francese guidato da Michel Barnier: 73 anni, di cui 51 spesi in politica, deputato, senatore e ministro in patria, capo negoziatore per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, spesso definito un gollista sociale, Barnier guiderà un esecutivo chiamato da molti «droite Trocadero». In effetti, i capi scelti per i singoli dicasteri non lasciano dubbi. Se da un lato si vogliono evitare frizioni con il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron e, quindi, al ministero delle Forze armate è stato confermato Sébastien Lecornu, agli Affari esteri è stato nominato Jean-Noël Barrot e all’economia Antoine ...

