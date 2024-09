I 193 Governi dei paesi membri dell’Onu sono riuniti a New York per interrogarsi sul futuro. Si chiedono come affrontare le enormi sfide di questo inizio millennio, consapevoli che senza un governo globale e con un multilateralismo in forte crisi, non sarà possibile controllare fenomeni planetari esplosivi come la crisi climatica, l’accelerazione tecnologica, le disuguaglianze. Siamo come paralizzati. Inermi di fronte ai sempre più cogenti pericoli della tecnocrazia, come se nulla si potesse di fronte all’esasperata “ricerca del profitto” che genera tutto questo. E a nulla sembra valere che la scienza ci abbia dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, le drammatiche conseguenze di questa folle corsa verso il nulla. La buona notizia è che l’evento di New York si ispira alla speranza. La speranza di fare un passo ...

