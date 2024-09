Peggio, stando a quanto scrive Un-News (aggiornamento di luglio 2024) ci sono solo Repubblica Democratica del Congo, Haiti e Uganda, ma anche nelle carceri delle Filippine il dato sul sovraffollamento fa paura: si arriva, infatti, a un tasso pari al 322%. A contribuire, sembra sia stato negli ultimi anni l’inasprimento delle pene per i reati connessi alla droga, che ha fatto schizzare la popolazione detenuta da 95mila a 165mila persone tra il 2015 e il 2021. Testimonianze drammatiche arrivano in particolare dal carcere di Manila, costruito nel 1847, in pieno periodo coloniale spagnolo, nel quartiere di Santa Cruz che oggi è fortemente urbanizzato. Attualmente si tratta di una delle strutture detentive più antiche dell’arcipelago: qui a fronte di una capienza di circa 1200 persone, vivono 3200 detenuti, con una ...

