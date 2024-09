È un Paese in via di sviluppo, l’Indonesia, in cui sono in atto profonde trasformazioni, ma quanto al sovraffollamento delle carceri il dato — fornito dal ministero locale e aggiornato al giugno 2024 — è assolutamente in linea con il resto del mondo: nei 531 istituti, con una capacità che si aggira sui 140.000 posti, sono effettivamente detenute 265.346 persone, con una sovraccapacità pari a circa l’89%. I problemi che affliggono queste strutture, dunque, sono purtroppo gli stessi che si riscontrano ovunque, anche in contesti che non per forza si trovano dall’altra parte del mondo: povertà, scarse possibilità di reinserimento sia lavorativo che sociale, dissoluzione dei rapporti familiari perché spesso i parenti all’esterno sono troppo lontani e indigenti per far visita ai detenuti. ...

