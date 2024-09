La scienziata dimenticata dalla Storia

Marie Benedict, La ragazza

del microscopio, Piemme 2024

In questo romanzo, capitatomi davanti per caso, viene narrata la storia di Rosalind Franklin, una scienziata inglese, chimica e esperta in cristallografia, che negli anni 50 è l’unica a poter scattare una foto ai raggi x alla molecola del dna , la famosa foto 51, diventando la prima al mondo a vedersi comparire davanti, incredula, una struttura a doppia elica. La scoperta che avrebbe cambiato per sempre la storia della scienza, che lei condensa in alcuni articoli sulla rivista «Nature». Tuttavia la storia la consegna all’oblio, associato alla sua morte prematura ad appena 38 anni, per un tumore alle ovaie, dovuto in parte alla sovraesposizione a i raggi x . A diventare famosi, però, per questa scoperta, vincendo finanche il Nobel nel 1962 furono James Watson e Francis Crick, insieme al genetista Maurice Wilkins, appropriatisi del lavoro della Franklin in maniera indebita e senza attribuirle alcun merito. Solo grazie all’attenta analisi della vicenda umana e scientifica di Rosalind Franklin, da parte della sua amica ricercatrice Anne Sayre, abbiamo potuto conoscere la verità e il giusto valore della sua immensa scoperta.

