Non esiste un teatro vero e proprio, in muratura, con palco e platea? Nessun problema, lo spettacolo si fa in piazza. Uno spettacolo più reale, più vivo, più partecipato, perché ideato, discusso e recitato dagli abitanti del paese, circa 200. È quello che succede da 58 anni a Monticchiello, un incantevole borgo medievale nella Val d’Orcia in Toscana. Si chiama Teatro Povero ed è un progetto sociale e culturale nato negli anni Sessanta. L’idea nasce in seguito alla crisi legata alla rapida eclissi del sistema economico e sociale che aveva caratterizzato, per secoli, l’esistenza del borgo: la mezzadria. La popolazione diminuisce e lavoro, cultura e tradizioni vanno via via scomparendo. «Coloro che, per scelta o per necessità, rimangono, iniziano a riflettere sul senso delle ...

