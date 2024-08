Nel suo percorso «tra croce e speranza», tra Campania, Basilicata e Calabria, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, ha visitato il santuario della Madonna del Rosario di Pompei, dove ha celebrato la messa nella mattina di venerdì 23 agosto. Il porporato è stato accolto dall’arcivescovo prelato Tommaso Caputo, che ha ricordato come “pace” sia l’altro nome di Pompei, non solo per la monumentale facciata che il fondatore, il beato Bartolo Longo, volle dedicare proprio alla pace e per l’incessante recita del Rosario, ma anche perché la pace viene vissuta quotidianamente con l’accoglienza degli ultimi e degli emarginati, nelle numerose opere sociali. Nell’omelia il patriarca — facendo riferimento al brano evangelico del dottore della legge che chiede: «Maestro, qual ...

