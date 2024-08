A Loreto il Master formativo in accompagnamento spirituale-relazionale dei giovani

Che «questo percorso formativo abbia come punto di riferimento la Parola di Dio [...] e nell’accompagnamento il giovane sia aiutato a compiere lo stesso cammino integrale umano-spirituale compiuto da Gesù nella sua vita; il master formi gli accompagnatori a suscitare nel giovane domande vere e non risposte “anestetizzanti”, ad assumere l’atteggiamento di ascolto di Gesù nel Vangelo». Era il 10 aprile 2019 quando — in una lettera agli organizzatori del primo Master formativo in accompagnamento spirituale-relazionale dei giovani (organizzato dai Frati minori delle Marche in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana) — Papa Francesco esprimeva la sua gioia per l’iniziativa che prendeva corpo «a pochi mesi dalla conclusione del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento ...

