Alla scrittrice il Premio John Fante alla Carriera 2024 Anticipiamo stralci dell’intervento che Maria Rosaria La Morgia, già giornalista Rai e giurata del John Fante, terrà il 23 agosto presentando la scrittrice e poetessa Dacia Maraini che riceverà il Premio John Fante alla Carriera 2024. La xix edizione del festival letterario diretto da Giovanna Di Lello, quest’anno dedicato a Radici e ritorni, si terrà dal 22 al 25 agosto, come di consueto a Torricella Peligna (Chieti) per ricordare e omaggiare lo scrittore americano (1909-1983) il cui padre, Nicola, era un muratore originario di questo piccolo paese dell’Abruzzo. «I miei primi ricordi sono memorie di viaggio» scrive Dacia Maraini nella raccolta La seduzione dell’Altrove(2010). E dal primo che l’aveva portata ad attraversare i mari per ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI