L’instabilità politica della Bulgaria sembra non avere fine ed il Paese dell’Europa sud-orientale si prepara alla settima consultazione in tre anni per provare ad uscire dalle sabbie mobili della crisi. Le elezioni più recenti, svoltesi lo scorso 9 giugno, hanno infatti dato vita ad un quadro frammentato in cui nessun partito ha ottenuto la maggioranza dei seggi. Il movimento Gerb, formazione di centrodestra guidata dall’ex primo ministro Boyko Borisov, si è piazzata al primo posto con il 24,7 per cento dei voti ma non è riuscito a trovare alleati per governare. Continuiamo il Cambiamento-Bulgaria Democratica, partito liberale ed europeista giunto al terzo posto con il 14,7 per cento dei consensi, è subentrato a Gerb ma ha dovuto rinunciare all’incarico perché le trattative con gli altri partiti ...

