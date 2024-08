I Shinawatra tornano al potere in Thailandia

Bangkok, 19. Il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha ufficialmente conferito il mandato da premier a Paetongtarn Shinawatra, 37 anni, erede della dinastia politica più famosa e divisiva del Paese. La sua nomina segue una serie di giravolte politiche dopo che nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha costretto a lasciare l’incarico Srettha Thavisin, suo predecessore nello stesso partito Pheu Thai. I giudici hanno stabilito che Thavisin ha violato i regolamenti nominando un avvocato con una condanna penale nel suo gabinetto, in una causa intentata da un gruppo di ex senatori nominati dall’ex giunta al potere in Thailandia. Una decisione, questa, arrivata dopo che la stessa corte aveva sciolto il principale partito di opposizione Move Forward Party e bandito il suo ex leader dalla politica per 10 anni. Paetongtarn è ...

