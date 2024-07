Con l’Overshoot Day ogni anno, sempre prima, celebriamo l’insostenibilità di un’economia che a fronte di un consumo dissennato di risorse naturali produce ricchezza distribuita in modo sempre più iniquo. Mentre a pagare gli interessi del debito che abbiamo contratto con il pianeta sono soprattutto i paesi più fragili, ai grandi “debitori” spetterebbe almeno il compito di riequilibrare la situazione, invertendo la rotta di uno sviluppo sempre meno sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale. L’Unione Europea, quarto emettitore di CO2 al mondo, sta impostando politiche ambiziose in termini di riduzione delle emissioni anche se il Green Deal, elemento centrale del mandato alla commissione europea di Ursula von der Leyen, non incontra il favore di tutti. Guardando in Italia basta pensare ai timori per ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI