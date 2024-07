«Provvida iniziativa felice unione studio et preghiera»: con queste parole il cardinale Augustin Bea volle esprimere il suo apprezzamento e il suo sostegno alla Sessione di formazione ecumenica organizzata da Maria Vingiani nell’estate del 1964: l’incontro, che si tenne dal 31 luglio al 5 agosto al Passo della Mendola, in Trentino-Alto Adige, venne dedicata al tema Ecumenismo, vocazione per la Chiesa, per rafforzare la dimensione ecumenica dell’esperienza di fede secondo quanto era stato discusso al Vaticano ii , in un tempo nel quale molto era ancora in fase di definizione nello stesso Concilio. La sessione era stata pensata da Vingiani nella primavera del 1964 (il 13 marzo ne aveva parlato in una lettera all’arcivescovo di Trento, Alessandro Maria Gottardi) quando era ancora in discussione il contenuto e la struttura dello ...

