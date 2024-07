Nei Promessi sposi s’impone il sentimento panico: la simbiosi tra la natura e la persona si consuma alla costante presenza della Provvidenza che vigila sugli accadimenti umani. Due brani con l’Adda protagonista, stanno a dimostrarlo. Scrive Manzoni raffigurando l’alba presso le rive del fiume: «Il cielo prometteva una bella giornata. La luna, in un canto, pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso d’un bigio ceruleo, che, più giù verso l’oriente, s’andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Da mezzogiorno, nuvole ravvolte insieme, leggieri e soffici, per dir così, s’andavan lumeggiando di mille colori senza nome: quel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello, così splendido, così in pace». Così la natura, in cui si specchia l’umano sentire, fa ...

